Абу-Даби. 1/2 финала. Рублев встретится с Алькарасом, Циципас сыграет с Руудом

Андрей Рублев сыграет с Карлосом Алькарасом в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби. Mubadala World Tennis Championship Абу-Даби, ОАЭ 16 – 18 декабря 2022 Отрытые корты, хард Полуфинал Не ранее 16:00 по московскому времени Стефанос Циципас (Греция) – Каспер Рууд (Норвегия) Не ранее 18:00 по московскому времени Андрей Рублев (Россия) – Карлос Алькарас (Испания) Матч за пятое место 14:00 по московскому времени Борна Чорич (Хорватия) – Кэмерон Норри (Великобритания) .