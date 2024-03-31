Брошенный сожитель из-за ревности чуть не взорвал чужой дом - он под стражей.

Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении 60-летнего местного жителя, который из ревности и обиды на недавнюю сожительницу чуть не сжег дом, в котором та находилась с бывшим супругом.
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