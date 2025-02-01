В 100 раз выше Эвереста: Под Тихим океаном обнаружены гигантские подводные горы

Ученые из Утрехтского университета (Нидерланды) сделали удивительное открытие. В толще Земли, на глубине около 2000 километров, они обнаружили две гигантские структуры, высота которых в сотни раз превышает Эверест.
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