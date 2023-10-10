РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

880 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Морозов
    Вот он "друг" армянский, всё говно вылезло наружу. Видимо уже перенасыщение дерьмом наступило , и удержать не возможно.Пашинян заявил, ч...
  • Александр Мазин
    Ещё один пророк нашёлся 🤣Маск предрек Евро...
  • Александр Денисов
    Старый как малый...в сказки шута верит...Гендиректор МАГАТ...

СКР объявил об окончании следствия по делу о теракте в кафе Петербурга, где погиб военкор Татарский

СКР объявил об окончании следствия по делу о теракте в кафе Петербурга, где погиб военкор Татарский

Следственный комитет России сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении Дарьи Треповой* (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), обвиняемой в совершении теракта в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх