СКР объявил об окончании следствия по делу о теракте в кафе Петербурга, где погиб военкор Татарский

Следственный комитет России сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении Дарьи Треповой* (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), обвиняемой в совершении теракта в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.
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