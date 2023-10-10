СКР объявил об окончании следствия по делу о теракте в кафе Петербурга, где погиб военкор Татарский

Следственный комитет России сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении Дарьи Треповой* (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), обвиняемой в совершении теракта в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.