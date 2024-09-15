Умар Нурмагомедов бросил вызов Мерабу Двалишвили и предложил подраться за титул

Российский боец Умар Нурмагомедов на своей странице в Instagram бросил вызов представителю Грузии Мерабу Двалишвили, который завоевал чемпионский титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одолев американца Шона О'Мэлли.
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