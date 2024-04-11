Военный эксперт Дандыкин назвал старой поставленную Украине систему ПВО Hawk

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что решение Госдепа США одобрить продажу Украине военного оборудования для ремонта систем противовоздушной обороны (ПВО) Hawk объясняется тем, что данный тип вооружения является старым.
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