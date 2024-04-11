Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 275 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Путря
    Скакуасы на старых, ржавых ведрах с болтами, в этих учениях будут выполнять роль мин?ВМС Украины поуча...
  • Анна
    А чего едите то? Икру мажете прямо на колбасу?ПОчетный президен...
  • Николай Кирбитов
    Козлиная ты рожа!ПОчетный президен...

Военный эксперт Дандыкин назвал старой поставленную Украине систему ПВО Hawk

Военный эксперт Дандыкин назвал старой поставленную Украине систему ПВО Hawk

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что решение Госдепа США одобрить продажу Украине военного оборудования для ремонта систем противовоздушной обороны (ПВО) Hawk объясняется тем, что данный тип вооружения является старым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх