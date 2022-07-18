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Новичок «Сперс» Джереми Сохан подколол Расселла Уэстбрука

Новичок «Сперс» Джереми Сохан и Малакай Брэнем публично сыграли в загадки во время пребывания в Лас-Вегасе, где проходили матчи Летней лиги НБА.

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