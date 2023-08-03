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Экс-разведчик ВС США Риттер: страны Запада вынудят Зеленского пойти на уступки

Экс-разведчик ВС США Риттер: страны Запада вынудят Зеленского пойти на уступки

Страны Запада заставят президента Украины Владимира Зеленского пойти на уступки и отказаться от всех требований к России.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Похоже, что данный пианист-клоун (даун) сдулся... Он даже своим хозяевам уже там надоел... Он думает лишь как бы очередной дозой затянуться... Неинтересен всем он стал уже совсем.)))
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