Экс-разведчик ВС США Риттер: страны Запада вынудят Зеленского пойти на уступки

360ПолитикаПодписатьсяЭкс-разведчик ВС США Риттер: страны Запада вынудят Зеленского пойти на уступкиСтраны Запада заставят президента Украины Владимира Зеленского пойти на уступки и отказаться от всех требований к России.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВлад ВладимировПохоже, что данный пианист-клоун (даун) сдулся... Он даже своим хозяевам уже там надоел... Он думает лишь как бы очередной дозой затянуться... Неинтересен всем он стал уже совсем.)))Ответить16 час.
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