В Запорожской области ВС РФ создали буферную зону с помощью БПЛА

«Буферную зону» с помощью беспилотников создали Вооруженные силы России в Запорожской области, заявил разведчик-пулеметчик отдельной бригады специального назначения ЮВО с позывным «Шахтер», 3 декабря сообщает РИА Новости.
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