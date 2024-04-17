«Тинькофф» выяснил, как россияне оплачивают ЖКУ

###abc-test="news_cta-digits_inc021_page_core"###63% россиян не допускают просрочек по оплате жилищно-коммунальных услуг, задолженности по оплате возникают у 37% жителей страны, сообщает ТАСС на основании исследования Тинькофф Банка.
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