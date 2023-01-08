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Останки древних собак найдены в Северной Америке, а также доказательства того, что люди их ели

Останки древних собак найдены в Северной Америке, а также доказательства того, что люди их ели

Команда археологов из Университета Айовы смогла извлечь ДНК из останков, найденных в Джеймстауне, и подтвердить, что они принадлежали древним собакам, которые, вероятно, были размером с волка или койота, сообщает «phys.

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