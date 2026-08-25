‼️🇷🇺🇺🇦 ДРГ Армии России проникла в Дружковку и уничтожила четырёх бойцов ВСУ ▪️Об этом заявила волонтёр Кристина Сашко со ссылкой на военнослужащих бригады, где служили уничтоженные ВСУшники.