Ахметгареев обсудит безопасность детей на дорогах Новосибирска

28 августа в Новосибирске пройдет пресс-конференция по безопасности учащихся на дорогах. Рамиль Ахметгареев и другие профильные специалисты обсудят школьные маршруты, автогородки и профилактику детского травматизма.
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