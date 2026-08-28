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Царьград

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Ахметгареев обсудит безопасность детей на дорогах Новосибирска

Ахметгареев обсудит безопасность детей на дорогах Новосибирска

28 августа в Новосибирске пройдет пресс-конференция по безопасности учащихся на дорогах. Рамиль Ахметгареев и другие профильные специалисты обсудят школьные маршруты, автогородки и профилактику детского травматизма.

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