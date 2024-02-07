Telegram стал главной площадкой для киберпреступников. Этому поспособствовал рост популярности мессенджера

В прошлом году в Telegram на 39% чаще стали пытаться купить чужие аккаунты и на 29% больше стало предложений о продаже украденных баз данныхКак сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компании Angara Security, в 2023 году киберпреступники стали чаще использовать различные схемы обмана в мессенджере.