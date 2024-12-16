Наемник ВСУ из Бразилии показал отрезанное ухо убитого под Курском солдата

Военнослужащий Интернационального легиона Украины, бывший солдат бразильской армии Лукас Рибейру ди Жесус во время стрима в социальной сети рассказал, что привез на родину в качестве трофея ухо российского солдата, которое сам отрезал.
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