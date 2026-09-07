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Царьград

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Молдавский депутат Односталко: законы PAS вызывают смех в Европе

Молдавский депутат Односталко: законы PAS вызывают смех в Европе

Депутат парламента Владимир Односталко в эфире программы «Экспертиза» раскритиковал подход молдавских властей к законотворчеству.

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