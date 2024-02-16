Марионетка Байден идет ва-банк: операция по принуждению к миру в Беларуси

Гарий Щерба

НЕ ВЕРЮ что НАТО НАПАДЕТ на Белоруссию .... Да , ИДИОТОВ там ХВАТАЕТ но НЕ до такой СТЕПЕНИ что бы в военном плане ПРОТИВОПОСТАВИТЬ СЕБЕ РОССИЮ и они ПРЕКРАСНО ПОНИМАЮТ , что такой ВОЙНЫ РОССИИ как с НЕ БРАТЬЯМИ , с ними , НЕ БУДЕТ . БУДЕТ лишь ЛУННЫЙ ПЕЙЗАЖ и ТИШИНА ...!!!