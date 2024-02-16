Как мы и обещали, рассмотрим вероятный ход развития событий на Европейском ТВД. Многие задаются вопросом: «Что будет дальше?».
Марионетка Байден идет ва-банк: операция по принуждению к миру в Беларуси
Комментарии
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Гарий Щерба
НЕ ВЕРЮ что НАТО НАПАДЕТ на Белоруссию .... Да , ИДИОТОВ там ХВАТАЕТ но НЕ до такой СТЕПЕНИ что бы в военном плане ПРОТИВОПОСТАВИТЬ СЕБЕ РОССИЮ и они ПРЕКРАСНО ПОНИМАЮТ , что такой ВОЙНЫ РОССИИ как с НЕ БРАТЬЯМИ , с ними , НЕ БУДЕТ . БУДЕТ лишь ЛУННЫЙ ПЕЙЗАЖ и ТИШИНА ...!!!
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20 час.
Александр Лагуткин
При нападении на Беларусь эта группировка будет моментально накрыта серией тактических ядерных ударов. После последует зачистка остатков этих суицидников. На серьёзный ответ Запад не решится. Они также хотят жить и знают об оружии России.
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20 час.
Александр Ткаченко
Если честно миролюбие Путина уже достаёт. Добро должно быть с кулаками. Тем более сто лет прошло и запад собирается за очередной порцией пиз.дю.лей. Пока не получит не успокоится.
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20 час.
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