Новости ТМ
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости ТМ

86 подписчиков

Свежие комментарии

  • Eduard
    Канада занялась шантажом!Китай вводит отве...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Нашим детям подарки ишакам из сразии квартиры и жил.сертификаты.В Екатеринбурге м...
  • Vitaly Arkhipov
    Заставь дурака богу молиться, он и лоб разобьет.Водителей могут о...

Reuters: Суд снял запрет на указ Трампа, ограничивающий права профсоюзов федеральных служащих

Reuters: Суд снял запрет на указ Трампа, ограничивающий права профсоюзов федеральных служащих

Изображение от freepik Brisper16 мая Апелляционный суд округа Колумбия принял решение, которое позволяет администрации бывшего президента Дональда Трампа реализовать указ, ограничивающий участие сотен тысяч федеральных служащих в профсоюзной деятельности и коллективных переговорах, передаёт Reuters.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх