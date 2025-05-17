Reuters: Суд снял запрет на указ Трампа, ограничивающий права профсоюзов федеральных служащих

Изображение от freepik Brisper16 мая Апелляционный суд округа Колумбия принял решение, которое позволяет администрации бывшего президента Дональда Трампа реализовать указ, ограничивающий участие сотен тысяч федеральных служащих в профсоюзной деятельности и коллективных переговорах, передаёт Reuters.
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