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Курские новости

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В Курске благоустроены сквер на Перекальского и «Пеликан»

В Курске благоустроены сквер на Перекальского и «Пеликан»

В сквере на Перекальского теперь звучат трели соловья из уличных колонок, появились фонари в виде музыкантов и светящийся музыкальный куб.

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