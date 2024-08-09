Политолог объяснил, почему Япония не может критиковать США за ядерные удары

Япония не может критиковать США за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, так как полностью зависит от Вашингтона, заявил эксперт в области политических наук профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо, 9 августа сообщает РИА Новости.