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Калуга-поиск

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Историческая победа: ХК "Калуга" выиграл первый домашний матч в ВХЛ

Историческая победа: ХК "Калуга" выиграл первый домашний матч в ВХЛ

19 сентября в Калуге состоялся первый домашний матч ХК "Калуга" в Высшей хоккейной лиге. На льду Дворца спорта "Центральный" калужские дебютанты ВХЛ встретились с опытным воронежским "Бураном".

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