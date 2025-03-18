В Архангельске строитель погиб при падении с высоты десятого этажа

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.Следственными органами установлено, что 12 марта во время строительства многоквартирного дома в центре города Архангельска с высоты десятого этажа упал 53-летний рабочий.
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