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Аргументы и Факты

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Тройные удары расплаты трясут Киев и Днепр: главная новость СВО 22 сентября

Тройные удары расплаты трясут Киев и Днепр: главная новость СВО 22 сентября

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru оценил комбинированный удар по целям в Днепропетровской области, отъезд Владимира Зеленского из Украины и приоритеты российских атак в Кривом Роге — родном городе главы киевского режима.

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