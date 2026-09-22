Тройные удары расплаты трясут Киев и Днепр: главная новость СВО 22 сентября

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru оценил комбинированный удар по целям в Днепропетровской области, отъезд Владимира Зеленского из Украины и приоритеты российских атак в Кривом Роге — родном городе главы киевского режима.
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