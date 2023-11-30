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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Одному страшно". Как и почему открываются новые бизнес-сообщества в Барнауле

"Одному страшно". Как и почему открываются новые бизнес-сообщества в Барнауле

Бизнес-клубы — это целая система для предпринимателя, которая помогает ему стать успешным Предприниматели Алтайского края стали активно организовывать бизнес-сообщества, чтобы вместе решать возникающие вопросы и проблемы.

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