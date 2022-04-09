Лука Дончич – о трештоке: «Это будет в НБА всегда. Разговоры делают игру веселее»

Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич рассказал о своем отношении к трештоку в НБА. «Трешток никуда не делся.

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