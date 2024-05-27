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Экстракт этого растения вырабатывает мелатонин и помогает уснуть

Экстракт этого растения вырабатывает мелатонин и помогает уснуть

Даже здоровые люди периодически страдают от бессонницы. Частая причина этого — перенесенный стресс. Проблемы со сном и психическое напряжение тесно связаны между собой: стресс увеличивает риск бессонницы, а бессонница усугубляет стресс.

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