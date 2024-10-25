Уже 21%... ядерным любителям простых и очевидных решений, которые обвиняют Набиуллину в работе на ЦБ и учат Генштаб, как надо правильно вести СВО...

Удивительно, насколько разная картина складывается про Минфин, ЦБ и бюджет России, когда вместо дебилов в телеге читаешь интервью ̶п̶р̶о̶с̶т̶о̶г̶о̶ ̶р̶о̶с̶с̶и̶й̶с̶к̶о̶г̶о̶ ̶б̶а̶й̶к̶е̶р̶а̶ министра финансов.
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