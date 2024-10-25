Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Людмила Фирстова (Таран)
    Заслуженный результат, вперёд Ярослав! Так держать! Ты лучший!Заслуженно! SHAMAN
  • Людмила Фирстова (Таран)
    Владимир, вы это так пошутили или вас ввела в заблуждение моя фотография аккаунта? Что я вам плохого сделала, чтобы н...Уже 21%... ядерны...
  • Владимир Бурцев
    Пора бы и остепениться и замуж выйти- так и будете зав. производством на своем сайтеУже 21%... ядерны...

Уже 21%... ядерным любителям простых и очевидных решений, которые обвиняют Набиуллину в работе на ЦБ и учат Генштаб, как надо правильно вести СВО...

Уже 21%... ядерным любителям простых и очевидных решений, которые обвиняют Набиуллину в работе на ЦБ и учат Генштаб, как надо правильно вести СВО...

Удивительно, насколько разная картина складывается про Минфин, ЦБ и бюджет России, когда вместо дебилов в телеге читаешь интервью  ̶п̶р̶о̶с̶т̶о̶г̶о̶ ̶р̶о̶с̶с̶и̶й̶с̶к̶о̶г̶о̶ ̶б̶а̶й̶к̶е̶р̶а̶ министра финансов.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Леонид, вы это серьёзно? Подумайте хорошенько, может поймёте, что глупость сморозили...
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6 час.
Владимир Бурцев
Пора бы и остепениться и замуж выйти- так и будете зав. производством на своем сайте
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4 час.
Людмила Фирстова
Владимир, вы это так пошутили или вас ввела в заблуждение моя фотография аккаунта? Что я вам плохого сделала, чтобы на 70 году жизни замуж выйти)))🤣🤣🤣 Я не завпроизводством, я администратор сайта🤣
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3 час.

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