Трамп объявил американских военных «ангелами-хранителями» Ормузского пролива Вашингтону надоело обеспечивать безопасность Ормуза бесплатно на протяжении последних пя.
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Трамп объявил американских военных «ангелами-хранителями» Ормузского пролива Вашингтону надоело обеспечивать безопасность Ормуза бесплатно на протяжении последних пя.
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