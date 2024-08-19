«Эдмонтон» выменял Подколзина у «Ванкувера», отдав выбор в 4-м раунде драфта

«Кэнакс» получили в сделке выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2025, изначально принадлежавший «Оттаве». В апреле этого года 23-летний россиянин подписал новый контракт на 2 года со средней зарплатой 1 миллион долларов за сезон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии