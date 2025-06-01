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Эволюция Хвичи – фантастика! От грусти в «Локо» до победы в ЛЧ с голом в финале

Эволюция Хвичи – фантастика! От грусти в «Локо» до победы в ЛЧ с голом в финале

Стал героем за полгода. Хвича Кварацхелия – один из творцов исторического разгрома в финале ЛЧ. Прогресс вингера впечатляет: в 2019-м «Рубин» платил за него всего 600 тысяч евро, Хвича грустил при Романе Шаронове – а теперь он соавтор требла, всего за полгода в «ПСЖ».

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