Эволюция Хвичи – фантастика! От грусти в «Локо» до победы в ЛЧ с голом в финале

Стал героем за полгода. Хвича Кварацхелия – один из творцов исторического разгрома в финале ЛЧ. Прогресс вингера впечатляет: в 2019-м «Рубин» платил за него всего 600 тысяч евро, Хвича грустил при Романе Шаронове – а теперь он соавтор требла, всего за полгода в «ПСЖ».