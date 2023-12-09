Пинежский заказник объявил конкурс фотографий для жителей Архангельской области

Чтобы стать его участником, нужно выполнить главное условие – фотографиях должны быть представлены птицы, зимующие в регионеКроме того, организаторы конкурса рекомендуют добавлять к снимку описание — с фамилией, именем и отчеством автора (а также возрастом), местом и датой съёмки, погодой и температурой воздуха.