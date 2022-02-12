Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Заседание CAS по делу Валиевой пройдет в онлайн-формате. Решение должны вынести сегодня до 23:00 по московскому времени

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) проведет слушания по вопросу снятия временного отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой в онлайн-формате, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на CAS.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх