В День народного единства в Мариуполе состоялся традиционный футбольный матч со сборной Санкт-Петербурга

Сегодня в городе-побратиме Мариуполе состоялся традиционный товарищеский матч между футбольными сборными Санкт-Петербурга и Мариуполя Встреча, которая была приурочена ко Дню народного единства, завершилась со счетом 5:4 в пользу мариупольской команды.
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