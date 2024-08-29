На трассе "Кола" в Ленобласти лось смял Porsche Boxster

Пострадал водитель кабриолета – его в тяжелом состоянии госпитализировали.Дорожный инцидент с участием лося и Porsche Boxster произошел на 20 километре трассы "Кола" около часа ночи четверга, 29 августа, сообщают в полиции Петербурга.
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