На трассе "Кола" в Ленобласти лось смял Porsche Boxster

Пострадал водитель кабриолета – его в тяжелом состоянии госпитализировали.Дорожный инцидент с участием лося и Porsche Boxster произошел на 20 километре трассы "Кола" около часа ночи четверга, 29 августа, сообщают в полиции Петербурга.