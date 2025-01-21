Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в частном медицинском центре Казани

20 января 2025 года в частной клинике Казани скончался ребенок. Следователями СУ СК России по Республике Татарстан по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.
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