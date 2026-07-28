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Царьград

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Трамп встретит Зеленского и Нетаньяху 28 июля за закрытыми дверями

Трамп встретит Зеленского и Нетаньяху 28 июля за закрытыми дверями

28 июля Президент США Дональд Трамп проведет важные переговоры в Овальном кабинете. Встречи с Владимиром Зеленским и Биньямином Нетаньяху пройдут без прессы и коснутся урегулирования конфликта на Украине.

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