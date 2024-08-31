Трехкратный обладатель "Грэмми" рэпер Fatman Scoop потерял сознание на сцене и умер

В США скончался трехкратный обладатель "Грэмми" рэпер Fatman Scoop (настоящее имя – Исаак Фримен). Трагедия произошла в парке Hamden Town Center в штате Коннектикут, где состоялось последнее выступление 53-летнего исполнителя.
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