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Трехкратный обладатель "Грэмми" рэпер Fatman Scoop потерял сознание на сцене и умер

Трехкратный обладатель "Грэмми" рэпер Fatman Scoop потерял сознание на сцене и умер

В США скончался трехкратный обладатель "Грэмми" рэпер Fatman Scoop (настоящее имя – Исаак Фримен). Трагедия произошла в парке Hamden Town Center в штате Коннектикут, где состоялось последнее выступление 53-летнего исполнителя.

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