Сибиряк рассказал о необычной помолвке и выиграл 30 лет связи билайн

Билайн подвёл итоги масштабного конкурса «Твоя история», приуроченного к 30-летию компании. По мотивам историй финалистов был поставлен спектакль, который уже можно посмотреть в сервисе билайн ТВ и в сообществе мобильного оператора во «ВКонтакте».