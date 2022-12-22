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Сибиряк рассказал о необычной помолвке и выиграл 30 лет связи билайн

Сибиряк рассказал о необычной помолвке и выиграл 30 лет связи билайн

Билайн подвёл итоги масштабного конкурса «Твоя история», приуроченного к 30-летию компании. По мотивам историй финалистов был поставлен спектакль, который уже можно посмотреть в сервисе билайн ТВ и в сообществе мобильного оператора во «ВКонтакте».

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