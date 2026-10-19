Со следующего года в России планируют ввести правила, согласно которым продавцов табачной и никотинсодержащей продукции будут лишать лицензий за продажу сигарет несовершеннолетним.
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- Дорогой табак
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