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Артета не сомневался, что «Арсенал» справится с поражением от «Ман Сити»: «Мы должны думать о том, что можем контролировать»

Микель Артета не сомневался, что «Арсенал» оправится после поражения от «Ман Сити». В середине февраля лондонский клуб проиграл «Манчестер Сити» (1:3) в матче АПЛ, а затем выиграл 3 матча чемпионата подряд с общим счетом 9:2.

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