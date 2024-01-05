Назло Алле Пугачевой: Резник разоблачил зарвавшуюся Вайкуле

Поэт раскрыл правду про латвийскую артистку. Лайма Вайкуле и Алла Пугачева соцсетиЛайма Вайкуле давно не приезжает в Россию и весьма негативно высказывается о стране, где у нее остались коллеги и поклонники.
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