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Назло Алле Пугачевой: Резник разоблачил зарвавшуюся Вайкуле

Назло Алле Пугачевой: Резник разоблачил зарвавшуюся Вайкуле

Поэт раскрыл правду про латвийскую артистку. Лайма Вайкуле и Алла Пугачева соцсетиЛайма Вайкуле давно не приезжает в Россию и весьма негативно высказывается о стране, где у нее остались коллеги и поклонники.

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Комментарии
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АШ
Александр Шефер
По внешности это просто масластый мужчина....
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17 час.
ЛС
Лидия Санникова
Было такое... Помним.
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16 час.

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