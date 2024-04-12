Комедия от Кендрика Ламара и создателей “Южного Парка” получила дату релиза...

Комедия от Кендрика Ламара и создателей “Южного Парка” получила дату релизаГенеральный директор Paramount Pictures – Брайан Роббинс – объявил о дате выхода комедийного фильма без названия от Кендрика Ламара и создателей “Южного Парка” – Мэтта Стоуна и Трея Паркера.