Европейский Stoxx обновил максимумы месяца в ответ на снижение инфляции в США

Позитива от снижения инфляции США, хватило европейскому фондовому рынку на два дня до пятницы. Акции закрылись в пятницу ростом, индекс Stoxx 600 поднялся на 0,97%, достигнув самой высокой отметки в июле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии