В Доме музыки сыграли премьеру спектакля "Вольфганг. Или Амадей?"

Название спектакля сразу дало понять, что история посвящена великому Моцарту. Но и заинтриговало, позволив предположить, что станет еще одной интересной попыткой исследования творчества композитора и его личности.
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