Алексей Песошин поздравил работников машиностроительной отрасли с профессиональным праздником

Поздравление Премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина с Днем машиностроителя. «Уважаемые работники машиностроительного комплекса Республики Татарстан! Дорогие ветераны отрасли! Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником.
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