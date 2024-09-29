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Алексей Песошин поздравил работников машиностроительной отрасли с профессиональным праздником

Поздравление Премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина с Днем машиностроителя.  «Уважаемые работники машиностроительного комплекса Республики Татарстан! Дорогие ветераны отрасли! Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником.

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