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"Есть чем нейтрализовать": В Госдуме прокомментировали передачу Киеву ракет ATACMS

"Есть чем нейтрализовать": В Госдуме прокомментировали передачу Киеву ракет ATACMS

Украина сможет использовать поставленные США ракеты ATACMS для ударов по Крыму, пишет NYT. "У ВС РФ есть чем эту помощь нейтрализовать", - заверил первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

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