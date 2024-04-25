"Есть чем нейтрализовать": В Госдуме прокомментировали передачу Киеву ракет ATACMS

Украина сможет использовать поставленные США ракеты ATACMS для ударов по Крыму, пишет NYT. "У ВС РФ есть чем эту помощь нейтрализовать", - заверил первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии