За что арестовали студента-медика МГУ?

Задержанного студента МГУ обязали покинуть Россию в течение трех днейСергей ГулькоМГУ им. М. В. Ломоносова Украинского студента МГУ арестовали 26 апреля на 12 суток за попытку сбора денег для нужд ВСУ и размещение лозунгов националистического характера, рассказал источник РИА Новости.