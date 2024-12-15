Новые принципы работы с животными, уникальные трюки и артист со взрывным характером: будни легендарного дрессировщика цирка

Есть ли место для импровизации при работе с такими опасными животными, как яки и бизоны, где четвероногие артисты проводят старость и сколько корма в день они съедают? Наследник династии дрессировщиков Виктор Тихонов рассказал о подробностях цирковых будней.
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