Боярская и Матвеев попали под суд из-за долгов по коммуналке

Фото: lady.mail.ru Известные актеры Елизавета Боярская и Максим Матвеев урегулировали судебный спор, связанный с задолженностью за жилищно-коммунальные услуги Мировой судья вынес решение по иску, поданному коммунальщиками против супругов.
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