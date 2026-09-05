Льюис Хэмилтон рассказал, как Ferrari едва не провалила квалификацию в Монце

FerrariСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон считает, что Ferrari сама осложнила себе квалификацию Гран При Италии, слишком долго ожидая оптимального слипстрима во втором сегменте.
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